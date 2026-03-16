左から：キリンビール マーケティング部 商品開発研究所 中味開発グループの佐藤良子、同 マーケティング部 氷結ブランド担当の後庵友理奈氏、浜なし えのき園 園主の鮫島慎治氏、坂本いちご農園 二代目の坂本長弥氏、キリンビバレッジ マーケティング部 午後の紅茶ブランド担当の加藤華氏キリンビールは、継続的なCSV活動として果実のフードロス削減・農家支援につながる「キリン 氷結 mottainai」シリーズから、初の通年品として