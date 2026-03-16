伊藤手帳は、写真や紙を挟んで自分好みにカスタマイズできるポケット付透明手帳カバー「seemo（シーモ）」の販売を3月13日午前10時から開始する。「seemo（シーモ）」は、透明なカバーの外側にクリアシートの層を追加することで、写真やカード、紙などを挟み込み、オリジナルの表紙を作ることができる手帳・ノートカバー。近年、手帳やノートを単なる記録ツールとしてだけでなく、自分らしさを表現するアイテムとして楽しむ人が増