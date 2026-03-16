ゴディバ ジャパンは、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「クッキークランチ ショコリキサー」を3月27日から、全国のショコリキサー取扱店で販売する。「クッキークランチ ショコリキサー」「クッキークランチ ショコリキサー」は、ザクほろとした上質なココアクッキーを、ドリンクの中にも上にもトッピングした、深みのあるダークチョコレートショコリキサー。なめらかなダークチョコレートの濃厚な味わいに