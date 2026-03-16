「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」花王は、一人ひとりの真実の美しさを引き出すスキンケアブランド「est」から、人気のジェル洗顔料を薬用洗顔料の処方にリニューアルし、「エスト クラリファイイング ジェルウォッシュ MED」を6月5日に発売（5月27日から一部店舗にて先行発売）する。“隠れ角栓”まで洗い流し、澄んだ明るい素肌へ導く洗顔料として話題となり、ベストコスメ他37冠（雑誌・WEB等のメディアにお