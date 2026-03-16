お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（40）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。」に出演し、現在の貯金額をぶっちゃける場面があった。「1カ月の支出」というテーマになると、しんいちは「80万円」と返す。主に家賃や、車の維持費に使っているといい「後輩とかにめっちゃおごってますし、あとはデート代ですね。お金があったらあった分使っちゃうんですよ」と明かした。ま