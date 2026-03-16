ABCラジオは16日、深夜のベルト番組『がっちゃんこ』（深2：00〜3：00）の新体制を発表した。【画像】『がっちゃんこ』月〜金の曜日別パーソナリティー毎日2組の芸人が個性と個性を『がっちゃんこ』させて送る日本一わちゃわちゃした深夜ラジオ番組が、スタートから1年を経てリニューアル。素敵じゃないか×ドンデコルテ、マリーマリー×軟水、カラタチ×シンクロニシティ、ド桜×ミカボ、ビスケットブラザーズ×バッテリィズ