アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）は16日、4月29日に有明アリーナで行われる「ONESAMURAI1」の追加対戦カードを発表した。ONE女子アトム級総合格闘技で対戦が決定した三浦彩佳（35）と沢田千優（28）だ。三浦は、昨年ONE171で再起を図ったリトゥ・フォガットを見事1Rで沈め、現在4連勝と勢いに乗っている。対する沢田も、圧倒的なレスリング力で試合を支配するMMAファイターで、2026年1月のナタリー