アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）は16日、4月29日に有明アリーナで行われる「ONESAMURAI1」の追加対戦カードを発表した。ONEストロー級総合格闘技で山北渓人（29）と黒沢亮平（32）の対戦が決定した。山北は2021年東京で行われたONEチャンピオンシップの登竜門大会「RoadtoONE:YoungGuns」でKO勝利を収め、23年3月に7戦全勝の戦績を引っさげ、ONEに参戦。フリースタイル・レスリングとブラ