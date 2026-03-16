浅黒い肌とたくましい顔立ち。１２０キロ前後の細身の体で奮闘した若嶋津は華のある人気力士だった。新弟子当時の体重は７８キロ。入門を勧誘した兄弟子の貴ノ花（元大関）が「針金みたいに細かった」と振り返るほどだった。しかし、猛稽古で強靱（きょうじん）な下半身を鍛え、素質を開花させた。左四つからの寄り、上手投げを得意とする若嶋津が最も横綱に近づいたのが１９８４年。大阪での春場所、１４日目に横綱北の湖を