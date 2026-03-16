「熱闘の17時間後に到着」すでに侍ジャパンは敗退し帰国の途へ「観たかった」――。人気芸人が悲痛の思いを呟いた。野球日本代表「侍ジャパン」がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で敗退した中、お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹さんが15日（日本時間16日）に自身のX（旧ツイッター）を更新。決戦の地・マイアミに到着したものの、お目当ての日本戦に間に合わなかった無念の思いを明かした。侍ジャパンは14日