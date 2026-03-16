「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の永瀬廉、女優の吉川愛がダブル主演する映画「鬼の花嫁」（２７日公開、池田千尋監督）の大ヒット祈願イベントが東京・神田明神で行われた。クレハ氏の同名小説の実写化で、あやかしと人間が共存する世界が舞台の和風恋愛ファンタジー作品。永瀬はあやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜を演じ、玲夜に見初められる柚子役を吉川が演じた。１歳差の２人はこの日のイベントでも敬語を