政府は石油製品の供給が滞らないよう、民間企業に義務づけている石油の備蓄量を引き下げ、“放出”を始めました。政府は16日、石油元売り各社や商社に法律で義務づけている70日分の備蓄を55日分に引き下げました。これにより、民間保有の15日分の備蓄を取り崩し、ガソリンなどが市場に出回るようにします。経済産業省によりますと、ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、今月20日ごろから日本に到着するタンカーが大幅に減る恐れがあ