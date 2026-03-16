ＷＢＣ侍ジャパンが準々決勝で敗退した翌日、準決勝から観戦予定だった芸人が痛恨のマイアミ到着を伝えた。「ぺっこり８８侍ＪＡＰＡＮの皆さん熱闘お疲れ様でした次の大会またお願いします」と記し、飯尾和樹がトランクケースを持って雨のマイアミに降り立った写真をアップ。準々決勝を現地観戦した出川哲朗と中岡創一が、飯尾は準決勝から観戦予定と伝えていた。飯尾は「飯尾家長男は熱闘の１７時間後に出川さん中岡達