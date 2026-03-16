スポーツニッポン評論家で、元阪神の赤星憲広氏（49）が15日放送の「Going！Sports＆News」（土曜＆日曜後11・55）に出演。WBCでの侍ジャパンの活躍を振り返った。この日は「侍ジャパンAWARD」と題し、赤星氏が名場面や活躍が光った選手を紹介。「BESTプレー賞」には、好守でチームを救った周東佑京外野手を選出した。1次リーグ韓国戦で8回に代走で出場し、9回センター守備に就いた周東。フェンス直撃の特大フライを大ジャン