タレント・藤崎奈々子（４８）が食生活について、「好きなだけ食べ」て週１回ピラティスをする程度、と明かしている。年末にインフルエンザにかかったという藤崎は１５日付のＳＮＳで、「復活してからは辛かったんだから好きなものを好きなだけ食べよう！と思ってお正月あたりからラーメン、お餅、ご飯粒、豚カツ、唐揚げなどなど心の赴くまま食べまくった結果…体重減ってた！！笑笑（５．６００ｇほどだけど）しかも最