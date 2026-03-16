King＆Prince永瀬廉（27）と吉川愛（26）が16日、東京・神田明神で行われたダブル主演映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督、27日公開）大ヒット祈願イベントと完成披露試写会にに出席。初共演で、互いに無口だと思い込み最初は敬語を使っていたが、イタリアンファミリーレストラン「サイゼリヤ」で、同じほうれん草とベーコンのソテーを食べて意気投合し、今や敬語を使う気は「0」（吉川）の関係になったと明かした。永瀬は壇上でファ