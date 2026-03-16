新潟市で30年以上前から道路の立体化の計画が進んでいる新潟バイパスと中心部を結ぶ「万代島ルート線」。その一部、栗ノ木バイパスで16日、橋げたを設置する工事が始まりました。【記者リポート】「きょうから始まった橋げたの設置。現在も着々と作業が進められています」橋げたの設置が始まったのは新潟バイパスから新潟市の中心部へつながる栗ノ木バイパスです。混雑緩和や交通事故の減少を目指し、国が道路の高架化