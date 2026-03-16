日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「湯けむり！雪まつり！とんかつこんもり 旅は道連れ YOUはアゲアゲSP」。アゲアゲてんこ盛りな95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】男2人「北海道の冬祭り」に没入！ハシゴ旅でまさかのハプニング続出＆大分・別府温泉88湯を完全制覇空港で声をかけた