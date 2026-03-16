衛生観念は人それぞれ。自分では気にならなくても、他人には許せないこともあります。その違いが原因で、関係にヒビが入ることも……。今回は、そんな「衛生観念」をめぐるお話。義両親とお嫁さんのあいだに、少しずつズレが生まれていきます。第2話絶対に、おかしい！【編集部コメント】う〜ん、これはちょっと……いや、嫌な人にとってはかなり厳しい話ですよね！衛生観念というのは人それぞれかもしれませんが、「トイレを