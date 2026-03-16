子育てをしていると、「それ私が配慮すること？」と戸惑う場面に出くわすことがありませんか？今回寄せられたのは、ファミレスで起きた、思わず言葉を失ってしまうような出来事でした。投稿者さんには、中学1年生と小学2年生の2児のママ。下の子は兄の影響もあり、スマホの操作にも慣れているものの、自分専用のスマホはまだ持たせていません。『下の子とふたりでファミレスに。食後に、いつも家族でくるときのように私のスマホ