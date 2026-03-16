次世代を担う若手映像クリエイターを発掘する短編映画のコンペの授賞式が開かれ、最優秀作品に「失くした風船」が選ばれました。 「ぐんま次世代映像クリエイターコンペ」は、若手映像クリエイターを発掘し県内の魅力を発信するもので、県が昨年度から実施しています。 今年度は、応募者２９０人から選ばれた１０人が県内を舞台にした短編映画を撮影しました。 最優秀賞に輝いたのは、滋賀県出身で東京都在住