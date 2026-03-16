３人制プロバスケットボール女子ＦＬＯＷＬＩＳＨＧＵＮＭＡの代表などが、スポーツの指導方法などについて前橋市内で講演しました。 この講演会は、スポーツ業界で結果を出している指導法を知ってもらおうと、群馬弁護士会が開いたものです。 女子３人制プロバスケットボールの日本選手権で、先月優勝した「ＦＬＯＷＬＩＳＨＧＵＮＭＡ」代表の花野文昭さんと、このチームと連携し、去年、県大会