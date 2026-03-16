吉岡町役場 吉岡町は、固定資産税の課税事務で新たな誤りが見つかり、あわせて約１０７万円を多く徴収していたと発表しました。 今回の誤りは、去年８月に公表した固定資産税をめぐる課税誤りを受け、吉岡町が再点検を行ったところ判明したものです。 町によりますと、２０２４年度の課税処理で土地の評価の見直し作業のデータが正しく反映されていなかったことが原因で、その影響が２０２６年度と２０２７年度の課