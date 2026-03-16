今月２９日に福岡市で開かれる、小学生ドッジボールの全国大会に出場する高崎市の「佐野小ファイターズ」が市役所を訪れ、大会での活躍を誓いました。 高崎市役所を訪れたのは、市内の小学生ドッジボールチーム「佐野小ファイターズ」の選手１９人と監督らです。 「佐野小ファイターズ」には、佐野小をはじめ京ヶ島小、矢中小など市内８つの小学校の児童が所属しています。 先月行われた県