任期満了に伴う高山村長選は１７日に告示されます。新人３人による三つ巴の公算が大きくなっています。 高山村長選にはいずれも新人で前の村議会議長、後藤明宏さん（６５）、前の副村長、平形郁雄さん（６５）、前の教育長、山口廣さん（６９）が出馬を表明しています。 現職の後藤幸三村長が不出馬を表明したことにより、新人３人による三つ巴、８年ぶりの選挙戦となる見込みです。 高山村長選は１７日告示、今月２２日に投開