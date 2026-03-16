高齢者の介護予防などに役立てる目的で、役目を終えたパチンコ機を再生して福祉施設に無償で提供する取り組みが桐生市で始まっています。 手の筋肉を鍛える「ハンドグリップ」を握ると、球が出るパチンコ機。 これは、高齢者の介護予防や身体機能の向上を目的とした訓練用として中古のパソコン機を再生したものです。 桐生市のグローバルスタンダードでは、家庭用パチンコ機の販売を行っている会社で、２０１５年ご