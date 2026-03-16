原油やエネルギー価格の高騰を受け、伊勢崎市に本店を置くアイオー信用金庫は、中小企業などを対象にした特別金融相談窓口を設置しました。 これは、原油・エネルギー価格の上昇による影響を踏まえ、資金繰りなどの相談に応じるためのものです。 窓口は、今月１３日から当面の間、アイオー信用金庫のすべての営業店に設けられ、平日の午前９時から午後３時まで受け付けます。 事業者の状況や資金需要を