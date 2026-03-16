中東情勢の緊迫化による原油価格の上昇を受け、県内でもガソリン価格が高騰しています。 事業者からは、「いつまで続くのか」と事態の沈静化を求める声があがっています。 「こちらのスタンドでは、４日前に１リットル当たり２８円の値上げに踏み切りました。石油備蓄の放出と補助金で安定供給の実現が期待されます。」（リポート） 藤岡市上大塚にある清水石油では今月１２日、レギュラーガソリンの１リットル当た