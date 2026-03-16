ＪＡ山形中央会はきょう代表者会議を開き、持続可能な農業経営実現のため米の需給と価格の安定を政府に訴えていく方針を確認しました。 県のＪＡの代表者会議には組合長などおよそ３０人が参加しました。 会議では米の需給と価格の安定に向けた特別決議が出され、ＪＡ山形中央会として持続可能な農業経営の実現にむけて取り組みを続けていくことが確認されました。 ＪＡによりますと、今年度産米は米の不足感から備蓄米の買い入