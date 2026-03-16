静岡県御前崎市の浜岡原発のデータ不正問題をめぐり3月16日に開かれた御前崎市議会の特別委員会で、中部電力が市議会からの申し入れについて状況を報告しました。原子力部門の御前崎市内への設置について、中電は引き続き検討していくとしました。 【写真を見る】3月16日に開かれた御前崎市議会の特別委員会 御前崎市議会の原子力対策特別委員会では、再稼働をめぐるデータ不正問題を受けて中部電力側に、市民説明会