ごみ拾いとスポーツを融合したイベント『スポGOMI in NAGASAKI』が、小値賀町で開かれました。 （参加者） 「ごみ拾いは、スポーツだ～！」 小値賀町の白浜海水浴場で開かれた『スポGOMI in NAGASAKI』。 ごみ拾いを競技化した日本発祥のスポーツで、拾ったごみの種類や重さに応じて獲得したポイントを競います。 16チーム67人が参加し、あわせて400キロを超えるごみを拾いました。