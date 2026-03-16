プロギアから、新作アイアン＆ウェッジのアナウンス。「PRGR IRONsの『01』、『02』アイアン、『0ツアーウェッジ』が3年ぶりにモデルチェンジし４月17日から発売します」と、同社広報。『01』のカスタムオーダー品には100yd前後をアイアン顔で狙える『GW』も用意する。【画像】1mmコンパクトで、ストレートフェースになった『01』アイアンの顔「（01と02は）多くのゴルファーが下番手になるほどダウンブローが強まりロフトが立った