石油備蓄の放出スタートガソリン価格はいつ頃下がる？ 中東情勢の悪化を背景に原油価格が上がる中、3月16日、政府は備蓄している石油の放出を始めました。合わせて、19日にはガソリン補助金も再開され、小売価格が1リットル約170円に抑制されるということです。 【グラフで見る】LNG（液化天然ガス）日本はどこから輸入？４割占める意外な国 一方で、ガソリン補助金をめぐっては専門家からも賛否両面の意見が出てい