NHK大阪放送局は16日、連続テレビ小説『ばけばけ』のスピンオフドラマ2作品を、3月30日から4夜連続で放送すると発表した。主人公はトキの友人のサワ（円井わん）と、花田旅館の女中のウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎える。【場面カット】新キャストも登場『ばけばけ』スピンオフドラマスピンオフドラマでは、本編では描かれなかったトキとヘブンを取り巻く人々の知られざる物語を描く。