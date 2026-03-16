King ＆ Princeの永瀬廉と俳優の伊藤健太郎が16日、都内で行われた映画『鬼の花嫁』（27日公開）完成披露試写会に登壇した。映画『弱虫ペダル』で共演以来、6年ぶりに共演となったものの敵対する役柄を演じたことから伊藤は「劇中でひどいことをしてるから物がとんでくるんじゃないかとドキドキしました」と戦々恐々しつつも、息ぴったりの様子をみせた。【写真】カッコイイ…笑顔でピースする永瀬廉本作は、あやかしと人間が