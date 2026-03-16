女優・筧美和子（32）が16日、自身のインスタグラムを更新。ふっくらおなかのマタニティーショットを公開した。筧は昨年3月に一般男性との結婚を発表。先月1日には「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と、第1子妊娠を公表していた。この日の投稿では、「ぽんぽこりんstyle」と記し、ふっくらおなかの最新ショットを公開。ファンからは「かなり大きくなりましたね元気なお子様待ち遠しいですね」「