棒高跳びを身近に感じてもらい、魅力を伝えようというイベント。開催のために、クラウドファンディングで集まった額は約40万円です。【写真を見る】「フワッとした」街中の路上で棒高跳び体験 いま、クラウドファンディングの形が変わってきているようです。競技場を飛び出し！池袋の街中で「棒高跳び」東京・池袋駅から徒歩5分ほどの公園。たち並ぶビルの間で行われていたのは、棒高跳びです。日本のトップクラスの選手らによるエ