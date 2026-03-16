フリーアナウンサーの中村江里子（57）が16日までに自身のインスタグラムを更新。パリで息子と再会したことを明かし、親子3ショットを披露した。「マトリックス？？息子が学校のお休みでパリに戻ってきました」と書き始めた中村。1月から米国ニューヨークで学生生活を始めた息子が帰ってきたことを報告。「家族がいるミラノに来てくれたら良いのに、当たり前ですが彼にとってはパリのアパートが実家。自分のベッドで寝たい！と