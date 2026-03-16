3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が、カリフォルニアのディズニーランドで撮影された写真を公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】大森元貴のディズニーで撮影された写真これまでInstagramで仕事のオフショットを発信してきた大森。2026年2月10日のストーリーズでは、メンバーの若井滉斗とはしゃぐ空港でのオフショットを公開し、「え〜！朝から声出た！可愛すぎ」「イチャイチャしすぎだろ」な