今年4月1日に創立50周年を迎えるApple。創立50周年を祝うイベントのこけら落としとして、ニューヨーク市にあるApple Grand Centralで盛大なミュージックイベントが開かれました。Appleは、このような創立50周年の記念イベントを世界各地で開催するとしており、熱心なAppleファンが多い日本でも開かれるのは間違いないでしょう。いつどこで実施するのか、発表を楽しみにしたいと思います。ニューヨーク市のApple Grand Centralで開