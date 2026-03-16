【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年、節目である20回を迎えた世界最大のアニソンライブイベント「Animelo Summer Live」。今年のアニサマは7月10日(金)から12日(日)の3日間、幕張メッセにて開催される。そのキックオフイベントとなる開催発表会の登壇ゲストとしてangela、鈴木このみ、スフィアの豪華アーティストを迎え、今年のアニサマのテーマ、出演アーティスト第1弾発表、先行チケット、公式グッズなどの最速情報をお