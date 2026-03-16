【モデルプレス＝2026/03/16】timelesz（タイムレス）が、4月29日に発売するニューアルバム『MOMENTUM』（読み：モーメンタム）より、3形態同時予約購入特典の詳細が発表された。【写真】timelesz、パジャマ姿で眠る貴重ショット◆timelesz「MOMENTUM」特典内容解禁3大ストリーミング映像の1つ目は「今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 〜ワンカードポーカー篇〜」。2025年のババ抜き篇に引き続き、カードゲームに