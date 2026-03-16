メ～テレ（名古屋テレビ） 政府が設置する方針の防災庁の地方拠点について、三重県の伊賀地域を候補地とするよう要望しました。 三重県に要望したのは、名張市の北川裕之市長と伊賀市の稲森稔尚市長です。 政府は今年11月に防災庁を設置し、2027年度以降、南海トラフ地震などの「防災対策推進地域」に地方拠点を設ける方向で調整しています。 伊賀市や名張市は、南海トラフ地震が発生した場合でも津波や高潮による