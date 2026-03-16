【モデルプレス＝2026/03/16】ファミリーマートでは、人気チョコレート菓子「ブラックサンダー」とのコラボレーションフェアを開催中。今回はSNSで、特徴的な「ザクザクが再現されてる」と好評の「ブラックサンダーチョコモナカ」、そして本家さながらの「コテコテ」な甘さを再現した「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」のアイス2品をご紹介します。【写真】北海道ご当地サンダーがシュークリームに！「ホイップたっぷ