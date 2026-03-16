屋久島航路を運航する岩崎産業と折田汽船が、フェリー事業を一本化することで合意したことがわかりました。 行政が船を建造し運航を事業者に委託する「公設民営」の導入を国などに要望しています。 鹿児島県や屋久島町によりますと、岩崎グループの岩崎産業と市丸グループの折田汽船は、屋久島航路のフェリー事業を一本化することで合意したということです。 また、行政が新しく船を建造し運航を事業者