メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋の大手企業も事業売却を決めるなど、苦境に立たされている自販機業界。ただ現場を取材すると、自販機のメリットを生かした新たな“トレンド”も見えてきました。 飲み物の自動販売機について「ウルフィアプリ」でアンケートしたところ、約9000人から回答を得ました。 飲み物の自動販売機を使う頻度で最も多かったのは「年に数回程度」。頻繁に利用するという人の割合はそこま