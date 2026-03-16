太平洋戦争末期、阿久根市沖に沈んだ旧海軍の戦闘機「紫電改」。引き揚げに向けた現地調査が16日、行われました。 調査を行ったのは、戦争の悲惨さを後世に伝えようと活動している出水市のNPO法人です。 阿久根市折口の浜から数百メートル沖に沈む「紫電改」は太平洋戦争末期、1945年4月21日に不時着した旧海軍の戦闘機です。 林喜重大尉がアメリカの爆撃機「B－29」を迎え撃つために霧島から出撃。被弾して海に不