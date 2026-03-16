この春の鹿児島県幹部の人事が固まりました。県全体の政策立案などを担当する総合政策部の部長には女性で初めて、新川康枝子ども政策局長が起用される見込みです。 MBCの取材によりますと、退職する長島和広・総合政策部長の後任には、子ども政策局の新川康枝局長が起用される見通しです。 県全体の政策立案や調整を担う部署のトップに女性が就くのは初めてです。新川局長の後任には男女共同参画局の北薗育子局長が就くとみられ