鹿児島ユナイテッドFCは15日、ホームで滋賀と対戦。今シーズン初のセットプレーからの得点で、ホーム3連勝です。 （記者）「春を思わせるような天気の白波スタジアム。きょうも多くのサポーターが駆けつけています」 5800人を超えるサポーターの声援を背に、JFLから昇格したレイラック滋賀FCと対戦したユナイテッド。 試合は序盤に動きます。前半4分、フリーキックを獲