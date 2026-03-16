バスケットボールB2鹿児島レブナイズは、上位との対決が続いています。この土日は西地区2位の愛媛と対戦しました。 西地区2位の愛媛オレンジバイキングスとの対戦は、序盤から互いに固いディフェンスが光り、一進一退の展開に。インサイドでアウダが得点を重ね、レブナイズがリードを奪います。（鹿児島20対15愛媛） その後、一度は逆転されるも、ゲインズ・ジュニアのパスから兒玉の3ポイント。リバウンドを粘り強